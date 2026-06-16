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Collège de Montreux-Est : les travaux sont lancés

Les travaux d’extension du collège de Montreux-Est vont débuter. Un agrandissement qui permettra d’améliorer l’accueil des élèves dès janvier 2029.

Les travaux d’extension du collège Montreux-Est vont débuter. Ce projet a pour but d’améliorer l’accueil des élèves grâce notamment à 14 nouvelles salles de classes, des aménagements d’espaces collectifs et un restaurant scolaire. Les travaux les plus bruyants, dont la démolition du bâtiment de la rue de la Gare seront entrepris dès la fin des cours. Devisé à plus de 23 millions de francs, le financement est assuré par la commune de Montreux. Le projet, en discussion depuis 2019, sera mis en service progressivement dès janvier 2029, un soulagement pour la Municipalité montreusienne et Caleb Walther, le responsable du patrimoine, du sport et de l’urbanisme.

Notez enfin qu’une exposition, installée au sommet de la rue de la Gare, permet à la population de découvrir le futur visage du collège.