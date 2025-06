RC - Dernières infos

Collecte solidaire : le Samedi du partage mobilise le Chablais

Alors que l’inflation fragilise de nombreux foyers, de plus en plus de familles romandes doivent renoncer à l’essentiel.

Pour y répondre, le Samedi du partage revient demain et samedi dans le canton de Vaud. Dans le Chablais, les magasins Migros et Lidl de Bex, Aigle et Noville permettront de collecter des produits de première nécessité pour les redistribuer aux personnes en situation de précarité via les banques alimentaires.

Lors de la dernière édition, 320 tonnes de dons ont été récoltées. Pour que cette chaîne de solidarité fonctionne, plus de 2’400 bénévoles de toute la suisse romande seront sur le terrain pour accueillir les clients et expliquer la démarche.