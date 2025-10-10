RC - Dernières infos

Coeur Wallis a profité de la Foire du Valais pour recruter des publics responders

L’Organisation cantonale valaisanne des secours, l’OCVS, était hôte d’honneur la semaine dernière de la Foire du Valais.

L’occasion de présenter certains de ses services, mais aussi l’association Cœur Wallis, qui œuvre pour améliorer la prise en charge des arrêts cardio-vasculaires dans le canton. Pour y parvenir, elle recrute des « public responders » qui peuvent être appelés grâce à une application. Elle cherche par ailleurs à installer 800 défibrillateurs en Valais.

Interview avec le président de Cœur Wallis, Grégoire Girod :

Toutes les informations, les cours pour devenir public responders ou les moyens de soutenir Cœur Wallis se trouvent sur le site internet de l’association.