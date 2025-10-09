RC - Dernières infos

Club d’échec de Monthey : 100 ans d’histoire célébrée en 2025

Fondé en 1925, le club d’échec de Monthey célèbre cette année son centenaire. Un programme festif et sportif marquera l’événement, avec tournoi populaire, gala et Grand Prix international.

Le club d’échec de Monthey fête ses 100 ans cette année. Fondé en octobre 1925 par quelques passionnés, il a vu défiler plusieurs générations autour de l’échiquier. Pour marquer ce jubilé, plusieurs rendez-vous sont prévus : un tournoi populaire et une soirée de gala samedi, suivis dimanche par une partie simultanée, avec le grand maître français Étienne Barcot. Une simultanée, c’est un seul joueur qui affronte en même temps plusieurs adversaires, se déplaçant de table en table pour chaque coup.

Le président du club d’échec de Monthey, Jean-Daniel Delacroix est revenu sur ce que lui évoque ce jubilé.

Un siècle d’existence, c’est évidemment le témoin d’une riche histoire qui a débuté en octobre 1925. Au sein du comité du club d’échec de Monthey depuis près de 50 ans, Jean-Daniel Delacroix se rappelle quelques-uns des moments marquants de l’histoire de la société.

Premier évènement lié aux festivités du centième anniversaire du club d’échec de Monthey, c’est samedi, avec ce tournoi populaire ouvert à tous, qui débutera dès 9h30 au Théâtre du Crochetan.

/LT