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Clarens: un nouvel atelier participatif de réparation de vélos a vu le jour

Un nouvel atelier participatif de réparation de vélos a ouvert au printemps dernier à Clarens. L’inauguration officielle de « Rayon-X » s’est déroulée ce jeudi soir en présence des autorités municipales et de Pro-Vélo Riviera, à l’origine de la démarche.

L’association gère déjà un atelier similaire à Vevey nommé « Rayon-X » depuis 2018. En 2021, à la suite d’un appel à projets consacré à la durabilité lancé par la commune, elle avait tenté d’implanter un premier espace de réparation au sein de Montreux, sous un autre nom. Faute d’une fréquentation suffisante, ce projet avait toutefois dû fermer ses portes après trois ans d’activité. Forte de cette première expérience, Pro Vélo Riviera a décidé d’ouvrir une nouvelle structure de « Rayon-X », en collaboration avec la commune de Montreux. Ce lieu permet de combler un manque, d’après la municipale en charge notamment des espaces publics et de la durabilité, Irina Gote.

L’objectif est d’offrir aux cyclistes un lieu où ils peuvent entretenir leur vélo, tout en apprenant à réaliser eux-mêmes les réparations les plus courantes, comme l’explique Fabrice Yerly, co-président de Pro-Vélo Riviera.

Toutes les informations sur les horaires d’ouverture du local se trouvent ici.