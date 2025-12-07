RC - Dernières infos

Clap de fin pour la 3e édition des Emergences musicales Montreux Riviera

La 3ᵉ édition des Émergences musicales Montreux Riviera s’est terminée ce samedi après une semaine de résidences, concerts et rencontres professionnelles au Caux Palace.

Parrain de l’événement, Francis Cabrel a été distingué par la Municipalité de Montreux, avant de participer au final du concert. Neuf artistes émergents, sélectionnés parmi 130 candidatures, ont travaillé sept jours en résidence et présenté onze titres lors de la soirée de clôture.

La prochaine édition aura lieu du 28 novembre au 6 décembre 2026 entre le Caux Palace et l’Auditorium Stravinski.