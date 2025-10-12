RC - Dernières infos

Cinq années que Nouvel Envol est installée aux Marecottes

Nouvel Envol s’est installé il y a cinq ans aux Marécottes. L’association de soins aux oiseaux a présenté samedi ses activités et en a profité pour rappeler les règles si quelqu’un tombe sur un oiseau blessé.

L’association de soins aux oiseaux Nouvel Envol a célébré cet anniversaire avec une journée de présentation de leurs activités, samedi. Arrivée sur la commune de Salvan grâce à un partenariat avec le zoo, l’organisation a démontré son importance avec une hausse de 60% des accueils depuis 2020. Un tiers des volatiles peuvent retrouver la nature après avoir été soignés.





Si quelqu'un tombe sur un oiseaux, le mieux est de le mettre au calme dans un carton et de contacter une association de soins.

Subventionnée depuis 2024 par le canton du Valais, Nouvel envol fonctionne avec quelques soigneurs, deux vétérinaires, une cinquantaine de bénévoles et des dons. Ils sont aussi soutenus par la station ornithologique suisse.