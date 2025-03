RC - Dernières infos

Cinéma: projections du film tourné au Myanmar et produit dans le Chablais « Everything is Temporary »

Trois projections du film “Everything is Temporary” sont prévues mardi soir et mercredi soir dans la région. Réalisé et tourné par Juliette Klinke, il est sorti la semaine dernière ne suisse romande.

Ce film documentaire, tourné au Myanmar entre 2020 et 2022, suit Juliette partie en voyage humanitaire et Zuzu, Birmane de 17 ans. Toutes deux se rapprochent et se lient d’amitié, lorsque le pays est bousculé par un coup d’état militaire en février 2021.

Un événement qui secoue le quotidien du Zuzu et qui la fait douter sur son avenir. En toile de fond, le film suit le lent retrait de la démocratie, et le glissement vers un état autoritaire liberticide et de plus en plus sanglant.

Le film est produit par la société vouvryenne Marmotte productions. Gaspard Vignon, producteur et monteur est interrogé par Guillaume Abbey. Le cinéaste Chablaisien revient sur les origines du film tournée en Asie par la réalisatrice Juliette Klinke.

Le film sera projeté ce soir au Grain d’Sel à Bex à 20h. Puis demain à 18h au Corso à Martigny puis à 20h30 au Rex à Vevey. Toutes les diffusions se feront en présence de la réalisatrice et du producteur.

Bande-Annonce du film ci-dessous:

Guillaume Abbey