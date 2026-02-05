RC - Dernières infos

CinéCivic lance une édition 2026 inédite, entièrement numérique

L’édition 2026 de CinéCivic est lancée. Ce concours est dédié à la promotion de la citoyenneté auprès des jeunes.

Pour la 1ère fois depuis sa création, il se déroule exclusivement en ligne. Organisé par les cantons de Vaud, du Valais, de Genève et de Berne, il invite les 15-25 ans à s’exprimer de manière créative autour du thème « Voter ». D’ici le 31 mai, les participants sont appelés à produire des contenus audiovisuels originaux et à les publier directement sur les réseaux sociaux. Plusieurs prix d’un montant de 1’000 francs seront attribués, notamment des prix du public, des prix cantonaux et un prix intercantonal récompensant l’originalité.

Site du concours: cinecivic.ch