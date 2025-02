RC - Dernières infos

Christophe Darbellay: candidat du Centre pour le Conseil d’État valaisan

Le 2 mars prochain, les Valaisannes et les Valaisans retourneront aux urnes pour élire leurs représentants au Grand Conseil et au Conseil d’État. Parmi les candidats en lice pour l’exécutif, Christophe Darbellay, conseiller d’État sortant, espère décrocher un nouveau mandat sous la bannière du Centre.

Après les élections communales, c’est au tour des autorités cantonales d’être renouvelées. Les électeurs valaisans devront désigner leurs représentants au Grand Conseil ainsi que les membres du Conseil d’État pour les quatre prochaines années.

Christophe Darbellay, qui cumule déjà deux législatures au sein du gouvernement cantonal, se présente à nouveau sous les couleurs du Centre. À 53 ans, l’actuel chef du Département de l’économie et de la formation ambitionne de poursuivre son action politique. Il revient sur le bilan de son mandat et les défis qui attendent le canton.

Cinq autres candidates et candidats sont en lice pour décrocher l’un des cinq sièges au Conseil d’État : le chablaisien et vert Emmanuel Revaz, le socialiste Mathias Reynard, la centriste Franziska Biner, le libéral-radical Stéphane Ganzer et l’UDC Franz Ruppen.

/Julie Gay