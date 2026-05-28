RC - Dernières infos

Christine Vouilloz: lauréate du Prix culturel 2026 de l’Etat du Valais

Christine Vouilloz reçoit le Prix culturel 2026 de l’Etat du Valais.

Née à Vernayaz, la comédienne mène une carrière en Suisse et à l’étranger, collaborant avec des figures majeures de la scène théâtrale. Par ailleurs, les Prix d’encouragement vont à l’artiste sonore Rachel Morend, à l’artiste numérique Jonas Wyssen, ainsi qu’à l’illustrateur et graphiste montheysan Ludovic Chappex. Le Prix spécial est, quant à lui, décerné à l’Association Cellules poétiques de Martigny. La cérémonie de remise des prix se déroulera le 6 novembre à St-Maurice.

28 mai 2026

Comments are closed.