RC - Dernières infos
Chloé Mauroux est la meilleure pâtissière-confiseuse des cantons romands et du Tessin
Chloé Mauroux est la meilleure pâtissière-confiseuse des cantons latins, après avoir remporté le concours samedi à Clarens.
La meilleure pâtissière-confiseuse des cantons latins est Chablaisienne.
Chloé Mauroux habite Ollon et travaille aujourd’hui à la boulangerie Charlet-Ançay, à Gryon, après un apprentissage « chez Gilles » à Châtel-St-Denis. Elle a remporté samedi à Clarens la 27e finale des Jeunes confiseurs de Suisse romande et du Tessin. Ce concours réunit les apprentis fraichement diplômés d’un CFC, sélectionnés sur la base de leur moyenne à l’examen final. A l’exception de Chloé Mauroux, qui a été prise car elle a remporté le championnat vaudois des apprentis boulangers-confiseurs l’année dernière.
Chloé Mauroux:
29 septembre 2025