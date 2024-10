RC - Dernières infos

Chillon célèbre la 9e journée des châteaux suisses sous le signe de la musique et de la fête

Les châteaux membres de l’Association des châteaux suisses ont fêté dimanche la 9e Journée des Châteaux Suisses. Une célébration faite sous le thème «Musique et Fête».

Les châteaux membres de l’Association des châteaux suisses ont fêté dimanche la neuvième Journée des Châteaux Suisses sous le thème « Musique et Fête ». Désormais bien ancré dans le calendrier culturel helvétique, cet événement a proposé aux intéressés une immersion sonore et festive dans des lieux historiques qui ont ouvert leurs portes pour l’occasion. De la Renaissance au jazz, en passant par la musique baroque et les rythmes modernes, c’est une grande variété de styles musicaux qui a rythmé cette journée dans les quatre coins du pays. Parmi les châteaux participants, le plus visité de Suisse : le château de Chillon. Pour sa médiatrice culturelle, participer à ce type d’événement relevait de l’évidence. Anne-Sophie Marchal :

Des visiteurs friands de découvrir toutes les activités et représentations proposées au cœur du château : Blind test médiéval, scénettes théâtrales, danses… Un programme qui a nécessité une grande organisation. Anne-Sophie Marchal :

La salle 13 du château s’est muée en un musée itinérant qui

rassemble une dizaine de répliques. De la cornemuse à la vielle à roue, en passant par l’orgue

portatif ou encore le luth… sans oublier les percussions et autres idiophones. © Château de Chillon



Julie Gay