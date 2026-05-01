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Chessel : un appart-hôtel cohabitera avec les 500 habitants du village

Un appart-hôtel de 24 chambres ouvrira ses portes à la fin de l’année sur la petite commune de Chessel. Implanté à l’entrée du village proche du camping Grand Bois, l’établissement devrait abriter un restaurant et un commerce. Le lieu est destiné à accueillir un tourisme familial quatre saisons.

Le projet, d’un coût de 4 à 6 millions de francs, est salué par la Municipalité, qui voit d’un bon œil l’arrivée de vacanciers amateurs de randonnées et de balades à vélo dans le village de 500 habitants. Le scepticisme initial de Marc-Olivier Narbel, municipal en charge des constructions a laissé place à l’enthousiasme.

Ce nouvel hôtel s’inscrit dans la dynamique de densification immobilière de Chessel, mise sous pression par le nouveau plan d’aménagement du territoire (PACOM) en adéquation avec la Loi fédérale sur le territoire (LAT) plus restrictive en matière de constructions. Marc-Olivier Narbel.

Seule ombre au tableau soulevée par la Municipalité, les transports publics adaptés au tourisme manquent encore à Chessel pour relier efficacement l’établissement au lac et aux Alpes.

ADC