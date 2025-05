RC - Dernières infos

Châtelard Village inaugure sa nouvelle gare au pied du VerticAlp

Châtelard Village fait peau neuve avec une halte modernisée et accessible à tous. Un pas de plus vers un Mont-Blanc Express entièrement repensé d’ici 2029.

Les TMR ont inauguré mercredi la nouvelle halte de Châtelard Village, désormais située tout près du funiculaire VerticAlp Emosson. Moderne, couverte et entièrement accessible, la gare a été pensée pour faciliter la vie des habitants, des touristes et des personnes à mobilité réduite. Ce projet, mené sur neuf mois et représentant un investissement de 2 millions de francs, s’inscrit dans la modernisation du Mont-Blanc Express.

Au-delà des aspects techniques, une fresque en mélèze rétroéclairée de 35 mètres orne le mur face au quai. C’est sur cet arrière-fond que les représentants des autorités locales ont coupé le ruban. Et ce en compagnie du conseiller d’Etat Franz Ruppen, ravi d’assister à cette inauguration :

D’ici 2029, toutes les gares de la ligne du Mont-Blanc Express seront adaptées.

/JGA