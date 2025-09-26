RC - Dernières infos

Château d’Oex: une forte mobilisation pour soutenir le Pôle Santé du Pays d’Enhaut

Ils étaient nombreux et nombreuses à défiler ce jeudi soir dans les rues de Château d’Oex, afin de soutenir le Pôle Santé du Pays d’Enhaut, menacé par des coupes budgétaires cantonales. Une pétition sera prochainement déposée, contenant plus de 4’500 paraphes.

«Touchez pas au Pôle Santé, un hôpital à Château d’Oex ! »

Ce sont les mots qui ont résonné jeudi soir dans les rues du village vaudois, en soutien au Pôle Santé du Pays d’Enhaut. Habitants, autorités ou encore responsables de l’établissement de santé sont venus en nombre pour une marche solidaire, à la suite des coupes budgétaires annoncées par le canton de Vaud. Une mobilisation réjouissante pour le syndic de Château d’Oex, Eric Grandjean.

Le son de cloche est le même pour l’une des co-responsables du groupe de travail, et habitante du Pays d’Enhaut, Myriam Stucki Tinouche.

Et même si le montant initial de 4,6 millions de francs a été revu à la baisse, la nécessité de se mobiliser pour sauver le Pôle Santé est tout de même présente. Maximilien Stauber, président du Conseil de Fondation du Pôle Santé et municipal damounais.

Selon les organisateurs, près de 500 personnes étaient présentes. Parmi elles, une habitante de Château d’Oex nous a expliqué les raisons de sa venue.

Malgré la nouvelle, la bataille continue pour les défenseurs de l’hôpital de proximité, qui remettront mardi prochain une pétition signée par plus de 4’500 personnes, afin de sauver « leur » pôle Santé.