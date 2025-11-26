RC - Dernières infos

Château-d’Oex : un jeune Damounais rallume la magie de Noël avec un grand spectacle lumineux

La magie de Noël envoûtera une nouvelle fois les soirées des visiteurs de Château-d’Oex.

Du 17 décembre au 4 janvier, la grande maison de la famille Kohli, située au centre du village, rayonnera d’une myriade de lumières et de décorations géantes. La nuit venue, rennes, bonhommes de neige et sapins prendront vie au rythme d’une mise en scène musicale et flamboyante.

Pour cette troisième édition, Simon Kohli, jeune Damounais passionné de décoration, n’a pas compté ses heures en consacrant plus d’un mois de travail à temps plein pour développer ce spectacle lumineux et immersif. A quelques semaines du lancement, il nous détaille les origines de ce show millimétré et rempli de surprises.

En parallèle de ce spectacle lumineux, Simon Kohli lance un concours de la plus belle décoration pour faire du Pays-d’Enhaut le centre névralgique de Noël. Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 7 décembre depuis son compte Facebook.

Antoni Da Campo