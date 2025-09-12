RC - Dernières infos

Château-d’Oex: un concert exceptionnel dans les jardins du Temple avec Stephan Eicher

La première édition du festival « Le Son des Jardins » s’est tenue le week-end dernier au Pays-d’Enhaut.

Initiée par l’association damounaise « Histoires d’Enhaut », la manifestation a su séduire le public venu nombreux découvrir des artistes qui se produisaient dans les jardins de particuliers. Et parmi les artistes présents, on peut souligner la venue exceptionnelle de Stephan Eicher en duo avec le batteur et producteur Osomo au pied du temple de Château-d’Oex. Un projet qui a pris ses racines fin des années 80 dans le « Lausanne Underground ».

Stephan Eicher sera en tournée avec Osomo pour plusieurs dates en Suisse et ça commence la 4 décembre à Fri Son à Fribourg.

www.stephan-eicher.com

Notre vidéo: