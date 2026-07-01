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Château-d’Oex : un appart-hôtel de 120 lits pourrait loger saisonniers et touristes

Près de 120 lits chauds destinés aux touristes et aux travailleurs saisonniers pourraient voir le jour à Château-d’Oex d’ici 2028.

La commune a reçu jeudi dernier le feu vert du législatif pour céder la moitié de sa parcelle « Sur les Riaux » de 22’451m2 (RF n°4181) pour 3,7 millions de francs afin de concrétiser un projet d’appart-hôtel porté par l’école privée Le Rosey. Le prestigieux institut international actif à Gstaad ambitionne d’investir près de 30 millions pour y loger en hiver son corps enseignant durant les trois mois d’hiver. Une perspective qui réjouit le syndic Pierre-François Mottier.

Le reste de l’année, les appartements de 2,5 à 3,5 pièces seraient loués à des visiteurs de passage ou à des employés du tourisme local. Initialement, le terrain était destiné au développement d’un village Reka, similaire à celui qui existe à Rougemont. Pierre-François Mottier.

La municipalité de Château-d’Oex s’attellera à trouver ces prochains mois un deuxième investisseur pour valoriser la seconde partie de sa parcelle constructible. La plus-value de ces ventes, estimée à près de 5 millions, permettra de financer la rénovation d’infrastructures touristiques.

ADC