Château d’Oex: succès pour la 12ème édition du festival «Au pays des enfants»

Le festival « Au Pays des Enfants » à Château-d’Oex a connu un grand succès pour la première édition avec Gabriel Mottier à sa tête. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition. Elle aura lieu du 23 au 27 juillet 2025.

Le festival « Au Pays des Enfants » a remporté un franc succès. Durant cinq jours, le village de Château-d’Oex a accueilli des centaines de familles venues à l’occasion de cette 12ième édition qui a pris fin ce dimanche. Les festivaliers ont été nombreux à se rendre aux spectacles proposés en salles, comme celui d’Henri Dès qui a fait salle comble samedi. Mais les petites têtes blondes ont également pu profiter de nombreux ateliers et spectacle à l’extérieur proposés par le festival. Un bilan qui fait le bonheur de Gabriel Mottier. Celui qui a repris la présidence de l’événement à la suite du départ de Line Grandjean est ravi de pouvoir s’investir dans sa commune :

Fort de ce succès, le comité d’organisation annonce d’ores et déjà la tenue d’une 13ième édition. Une édition à laquelle on pense déjà, une année avant. On retrouve Gabriel Mottier :

La 13ième édition est d’ores et déjà prévue du 23 juillet au 27 juillet 2025.