Château-d’Oex : plus de 80 jeunesses vaudoises s’affrontent à ski

Le 105ème camp de ski des Jeunesses Campagnardes vaudoises bat son plein ce weekend à Château-d’Oex.

Au total, plus de 500 sportifs de 16 à 30 ans ont fait le déplacement pour participer à des épreuves sur la piste de la Lécherette. Sur deux jours, plus de 80 jeunesses de tout le canton de Vaud s’affrontent dans des disciplines diverses comme le slalom géant, le slalom spécial et le ski de fond. Organisé avec un budget de 200’000 francs, la manifestation accueillera jusqu’à dimanche plus de 6000 visiteurs dans une ambiance festive.