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Château-d’Oex: Pierre-François Mottier prochain syndic

Portrait du futur nouveau syndic de Château-d’Oex.

Le dépôt des listes pour les candidates et candidats aux syndicatures dans les communes vaudoises était fixé à ce mardi 12h00. Et dans notre région, nombreux sont celles et ceux qui ont été élus tacitement. Parmi les élus, certains accèdent au poste de syndic pour la première fois. C’est le cas à Château-d’Oex pour le PLR Pierre-François Mottier. Une première pour cette personnalité engagée pour sa commune depuis déjà un certain temps.

10 avril 2026

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