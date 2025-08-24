RC - Dernières infos

Château d’Oex: les passionnés de coccinelles et autres véhicules VW se sont réunis ce week-end pour la 24e édition du Meeting International VW

Les passionnés de vieilles coccinelles, vans et autres véhicules VW étaient réunis ce week-end à Château d’Oex, lors de la 24e édition du Meeting international de l’emblématique marque allemande.

De vendredi à dimanche, plus de 1’000 voitures par jour, anciennes ou récentes ont été présentées au public, venu en nombre pour l’occasion. Une fête spéciale et unique selon le président du comité d’organisation, Raphaël Berger.

Parmi les participants se trouvent souvent des habitués, qui reviennent chaque année et qui transmettent leur passion à leurs enfants et petits-enfants. C’est notamment le cas de Raphaël Berger.

Si certains participants viennent de l’Europe entière pour exposer leurs véhicules, d’autres sont de la région et font le trajet (plus court) chaque année. Parmi eux, Lucien et Jessica, de Dorénaz, passionnés de la première heure ou presque.

Le couple s’est rencontré grâce à son amour pour la Coccinelle, et si pour Lucien cette passion est née à l’adolescence, pour Jessica, c’est de famille. Lorsqu’elle était petite, elle ponçait déjà la « Cox » de son papa. Et ça ne s’est pas arrêté là.