Château-d’Oex : les élèves partent à la chasse au béton dans la cour d’école

La cour d’école de Château-d’Oex va se végétaliser pour plus de fraîcheur et de durabilité.

Imaginée par une dizaine d’élèves et leur enseignante, le projet prévoit de remplacer une partie du goudron par une zone fleurie, un tapis herbeux et une cabane de jeu. Ces coins de verdures seront complétés par l’installation de tables, de bancs et d’un couvert en bois pour favoriser l’enseignement extérieur tout en apportant de la fraîcheur au préau.

En plus du soutien du canton de Vaud et de plusieurs fondations, le concept de cour d’école verte, développée durant trois ans par les étudiants, a su convaincre jeudi dernier le conseil communal qui leur accordera un financement. Une force de persuasion qui a impressionné leur enseignante Diane Cherix Linder.

En dehors des périodes scolaires, le préau bétonné est utilisé comme un parking pour voitures.

Une expérience concrète au contact des institutions et des politiques qui a permis aux élèves de développer et d’acquérir de nouvelles compétences. On retrouve Diane Cherix Linder.

Les travaux de la nouvelle cour d’école verte de Château-d’Oex débuteront cet été pour une mise en service lors de la rentrée d’automne.