Château-d’Œx : le nouveau chauffage à distance utilise le bois des forêts locales

Château-d’Œx a inauguré début octobre sa première centrale de chauffage à distance.

Ces nouvelles chaudières à bois sont le fruit de plus de dix ans de travail de la Romande Energie et permettront de chauffer de manière durable et local le Pôle Santé, le centre sportif, la patinoire et plusieurs bâtiments communaux. D’un coût de 12 millions de francs, la centrale permettra en effet à la commune de valoriser ses 4’000 hectares de forêts en transformant le bois en combustible tout en assurant son autonomie et sa transition énergétique à long terme. Cosette Hämmerli, municipale en charge de l’énergie et des forêts.

Dans un second temps, près de 500 foyers supplémentaires pourraient remplacer leur chauffage à gaz ou au mazout en se raccordant à cette énergie renouvelable et locale. Bien qu’actuellement plus onéreux que le gaz, le chauffage au bois fait partie des solutions pour la décarbonation des communes. Tout comme Château-d’Œx, Rossinière suit cette voie depuis plus de quinze ans avec deux centrales thermiques.

Antoni Da Campo