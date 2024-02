RC - Dernières infos

Château-d’Oex : le comptoir du Pays-d’Enhaut revient après 20 ans d’absence

Après 20 ans d’absence, le traditionnel comptoir du Pays-d’Enhaut revient du 7 au 10 novembre à la Landi de Château-d’Oex.

Avec une quarantaine de stands, la nouvelle formule de cette manifestation vise à promouvoir les entreprises locales et à réunir les habitants des trois communes de la région. En plus de la dimension professionnelle, l’événement se veut convivial et proposera des activités pour les petits et les grands. Au programme : des soirées pour les entreprises, un concours des apprentis et des concerts. En ce début d’année, l’organisation bat son plein avec la recherche de sponsors et les exposants peuvent déjà réserver leur place sur le site du Comptoir du Pays d’Enhaut. Au total, une cinquantaine de bénévoles et plus de 120’000 francs seront nécessaires à la relance des festivités.