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Château-d’Oex: double regard au Musée du Pays-d’Enhaut

Finesse, précision et créativité sont au menu de la nouvelle exposition du Musée du Pays-d’Enhaut et Centre suisse du papier découpé à Château-d’oex.

Une double exposition, à découvrir jusqu’à fin juin, qui met en lumière le travail d’Elisabeth Bottesi et d’Emmanuel Fornage. Deux artistes passionnés par l’art du papier découpé mais qui portent des regards différents sur une pratique qui séduit de plus en plus de monde. Pour en avoir le cœur net nous sommes partis à la rencontre de Pierre Mottier, Président de l’association du Musée du Pays-d’Enhaut.

www.musee-chateau-doex.ch