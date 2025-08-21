RC - Dernières infos

Château d’Oex : Des Coccinelles en fête sous l’esprit bavarois

Château-d’Oex accueille ce week-end la 24ème édition du Meeting International VW. Un rendez-vous incontournable où plus d’un millier d’anciennes Volkswagen et des milliers de passionnés se retrouveront dans une ambiance « Oktoberfest ».

Le 24ème Meeting International VW revient à Château-d’Oex du 22 au 24 août. Près de 1’300 Volkswagen anciennes, venues de toute l’Europe, et jusqu’à 10’000 visiteurs sont attendus dans une ambiance placée cette année sous le signe de l’« Oktoberfest ». Entre la traditionnelle balade touristique du samedi et l’exposition spéciale dédiée aux 75 ans du bus VW, les passionnés de la marque allemande seront comblés.

À l’heure des derniers préparatifs, nous sommes partis à la rencontre du président du comité d’organisation de ce meeting international VW, Raphaël Granger. Il a commencé par évoquer l’ancienneté de la manifestation et son ancrage au cœur du Pays-d’Enhaut…

L’évènement damounais, qui se tient durant tout le week-end, devrait attirer jusqu’à 10’000 personnes.

/LT