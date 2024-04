RC - Dernières infos

Château-d’Oex : des bancs pour être pris en auto-stop

« J’te pouce » ! : C’est le nom des nouveaux banc-autostop de Château d’Oex.

Dès fin avril, le système facilitera le partage d’un court trajet avec un automobiliste à travers le village.

Fruit d’un partenariat entre les seniors, la commune et l’association Pro Senectute, cette initiative se veut complémentaires aux transports publics et aux taxis. Le projet vise à renforcer la solidarité et les rencontres entre les habitants.

Si l’on en croit Pierre-Alain Müller, membre de l’association « Seniors et paysage » et futur utilisateur de « J’te pouce », le projet rend déjà le village plus attractif.

Au total, sept bancs publics seront équipés d’un panneau coulissant signalant le souhait d’être pris en voiture. Ces derniers ont été installé à des endroits stratégiques et pratiques. Marie-José Henchoz, membre de l’association « Seniors et paysage ».

L’inauguration des bancs-stop aura lieu le samedi 20 avril à 11h au quartier des Bossons à Château-d’Oex et sera suivi d’un apéritif.