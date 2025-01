RC - Dernières infos

Château d’Oex: dernière ligne droite avant la 45e édition du Festival International de Ballons

Dernière ligne droite pour les organisateurs du festival international de Ballons de Château d’Oex. La 45e édition débutera samedi prochain, et de nombreux visiteurs sont attendus.

La 45e édition débutera samedi prochain, avec une centaine de pilotes du monde entier qui s’envoleront dans le ciel du Pays d’Enhaut sur les 9 jours que dure la manifestation. Si les animations classiques, tels que les shows aériens et les vols passagers sont toujours d’actualité, des nouveautés figurent également au programme. Parmi celles-ci, un spectacle mettant en scène une créature féérique et un funambule. Ne reste plus qu’à savoir si le temps sera dégagé et ensoleillé, à l’image de l’année précédente. Une météo qui avait attiré de nombreux visiteurs… Lionel Burnand, président du comité d’organisation du Festival International de Ballons de Château d’Oex.