Château-d’Oex: à 76 ans, le dernier maître chaudronnier de Suisse romande passe le flambeau

Au Pays-d’Enhaut, les paysages authentiques, la tradition de la vie en alpage et la production d’excellents fromages font la fierté de ses habitants.

Et si les tranches de l’Etivaz sont aussi savoureuses, c’est en partie grâce à un célèbre Damounais : Pierre Turrian, qui confectionne et répare avec passion depuis plus d’un demi-siècle les chaudrons en cuivre nécessaires à la production fromagère locale. Longtemps considéré comme le dernier chaudronnier de Suisse romande, cette force de la nature de 76 ans s’est forgé une réputation internationale à force d’asséner des milliards de coups de marteau.

Gardien d’un riche savoir-faire, l’artisan s’apprête aujourd’hui à transmettre définitivement tous ses secrets à Rodolf Ziörjen, 24 ans. A l’aube de sa retraite, Pierre Turrian nous a accueillis dans son atelier de Château-d’Oex pour porter un regard jovial sur sa prolifique carrière.

Encore aujourd’hui, l’artisan ne se repose par sur ses lauriers et réalise des journées de plus de 8 heures.

En 50 ans de métier, le chaudronnier Pierre Turrian a réalisé et restauré près de 2’500 cuves en cuivre, sans compter les sonnailles pour le bétail. Cette importante productivité permet à cet autodidacte de laisser derrière lui un vaste patrimoine matériel. Un accomplissement d’autant plus impressionnant que la création d’un chaudron artisanal demande quinze jours de travail sur des pièces pesant jusqu’à 150 kilos. Aujourd’hui les cloches de vaches de Pierre Turrian s’arrachent à prix d’or sur le marché secondaire.