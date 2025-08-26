RC - Dernières infos

Charrat: une billetterie solidaire, c’est le concept original du festival « Hérisson sous Gazon »

Une billetterie solidaire : c’est le nouveau concept du festival pour enfants « Hérisson sous Gazon », qui se déroule les 30 et 31 août à Charrat.

Plusieurs formules de billets sont proposées aux visiteurs, dont une qui permet de soutenir directement l’association mise à l’honneur cette année, Zoé4Life, qui œuvre pour améliorer la prise en charge des enfants atteints de cancer. Explications de la présidente du festival, Stéphanie Gilliéron.

Il existe également une autre formule solidaire, qui nous est détaillée par Stéphanie Gilliéron.

Mais comment est née l’idée de cette billetterie originale ? La réponse de la présidente du festival.

Mais la possibilité de prendre son billet de manière classique existe aussi. Le but est d’offrir à tout un chacun plusieurs options, et comme la billetterie est uniquement en ligne, cela pourrait encourager les démarches solidaires. Stéphanie Gilliéron.

Le programme de ce festival est varié, avec de nombreux ateliers et spectacles destinés aussi bien aux enfants qu’aux parents.

Pour que tout se passe au mieux, les organisateurs font appel à des bénévoles. Et même s’ils sont nombreux, il en manque tout de même toujours quelques-uns. Stéphanie Gilliéron.