Charrat: le festival pour enfants Hérisson sous Gazon tire un bilan positif

Le festival pour enfants Hérisson sous Gazon tire un bilan positif de son édition 2025 qui s’est déroulé ce week-end à Charrat.

Pour la première fois, indiquent les organisateurs dans un communiqué, la manifestation était sold out les deux jours durant. Grâce aux billets solidaires, un chèque de 2’000 francs a été remis à l’association Zoé4life, qui soutient les enfants atteints de cancer, mais aussi leur famille et la recherche.

Le comité du festival donne déjà rendez-vous pour la prochaine édition, qui se tiendra les 29 et 30 août 2026.