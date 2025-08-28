RC - Dernières infos

Chardonne: une nouvelle crèche-garderie pour accueillir les enfants du Cercle de Corsier

La commune de Chardonne se dote d’une nouvelle crèche-garderie. 44 places ont été créées afin de combler le manque de solutions d’accueil de jours dans les communes du Cercle de Corsier.

Ouverte début août, elle est située à côté de l’EMS « La Maison du Pèlerin ». La structure permet ainsi de combler le manque de place d’accueil de jour dans les 4 communes du cercle de Corsier, à savoir, Chardonne, Jongny, Corseaux et Corsier. Ces dernières avaient dû réagir rapidement à la suite du retrait de Vevey du réseau d’accueil de jour intercommunal REVE en 2021 pour éviter de se retrouver dans une situation problématique. Gilbert Cavin, municipal en charge des domaines, du social et des écoles.

Trouver un lieu était donc une nécessité, d’après Gilbert Cavin.

C’est la 2e législature du municipal Gilbert Cavin, et déjà lors de la première, la problématique de l’accueil de jour était au centre de certaines discussions…

On l’a dit, la structure permet ainsi de combler le manque de place d’accueil de jour dans les 4 communes du cercle de Corsier. Un manque accentué par l’augmentation du coût de la vie, qui change les habitudes. On retrouve Gilbert Cavin.

La nouvelle crèche-garderie est basée sur le thème de la forêt, et a coûté près de 2,4 millions de francs.