Chardonne : un abri et un parcours nature pour sensibiliser à l’importance de la forêt

La commune de Chardonne veut valoriser sa forêt au Mont Pèlerin.

Le législatif a approuvé mardi la construction d’un abri forestier et d’une plateforme d’observation en rondins pour 370’000 francs. Cette structure en bois offrira un lieu de rencontre en plein air pour les familles et les écoles, et sera au cœur du nouveau parcours nature didactique de la région.

Prévu au printemps 2026, le sentier ludique traitera des enjeux écologiques qui entourent l’univers forestier. Répartis sur près de 2km, neufs postes thématiques permettront aux promeneurs d’approfondir leurs connaissances sur la forêt environnante. Gilbert Cavin, municipal en charge des domaines de Chardonne.

Le refuge et l’itinéraire forestier de Chardonne bénéficient également d’un large soutien financier d’institutions locales telles que la taxe de séjour de la région.