Chardonne: le projet de la rénovation de la Grande Salle avance petit à petit

La Grande Salle de Chardonne pourrait faire peau neuve. Un projet d’agrandissement est mis à l’enquête jusqu’au 3 avril prochain.

Un investissement de quelque 8 millions de francs, qui permettra à toutes les sociétés locales de bénéficier d’un nouveau lieu. Construit en 1911 et agrandi dans les années 60, ce bâtiment, situé à l’entrée du village ne correspond plus aux normes actuelles en matière d’énergie, et est devenu vétuste au fil des ans. Alice Reymond, syndique de Chardonne.

Ce projet est sur la table de la Municipalité depuis 2016, comme l’explique Alice Reymond.

L’édifice ne peut pas pour l’heure, accueillir toutes les sociétés locales, à l’image de la fanfare du village. L’objectif à terme est de pouvoir offrir un nouveau lieu à chacune d’entre elles.

La mise à l’enquête doit se terminer le 3 avril prochain. La Municipalité chardonnerette espère pouvoir débuter les travaux en 2026.