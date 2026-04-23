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Chardonne lance le projet « Actions Communautaires », porté par Pro Senectute Vaud

Un projet pour améliorer la qualité de vie des seniors de Chardonne. C’est ce qui s’apprête à être lancé dans le village, avec « Actions Communautaires. » Une initiative portée par Pro Senectute Vaud, sur mandat de la commune.

Elle sera lancée à Chardonne ce jeudi-après-midi, lors d’une séance d’informations à 15h dans la Grande Salle. Le but: permettre aux seniors de proposer des actions ou encore des activités au sein de leur commune, afin de tisser et renforcer les liens entre eux. Pour ce faire, plusieurs étapes vont être mises en place par Pro Senectute Vaud. Elles nous sont expliquées par Théo Iliani, chargé de projets communautaires au sein de l’organisation.

Ensuite, débute la phase suivante avec le développement des projets sélectionnés. Après 2 ans d’accompagnement, Pro Senectute s’en ira, et laissera les comités nés de l’initiative se développer et pérenniser.

Une démarche qui doit venir des communes

Si c’est l’organisation en faveur du bien-être des personnes âgées qui encadre le projet, la démarche doit venir de la commune. Gilbert Cavin, municipal de Chardonne en charge du social, nous explique pourquoi il a souhaité lancer « Actions Communautaires » sur le territoire.

Pro Senectute et la commune invitent donc toutes les personnes de 60 ans et + intéressés à venir à 15h à la Grande Salle pour découvrir les tenants et les aboutissants du projet.