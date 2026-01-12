RC - Dernières infos

Chanter en choeur en hommage aux victimes et aux personnes touchées par le drame de Crans-Montana

Chanter pour soutenir les personnes touchées par la tragédie de Crans Montana : tel est le projet de Valentin Derbaix et Eva Klirowska. Ils proposent aux chanteurs de la région de venir interpréter un titre de Sinead O’Connor à l’église du Bouveret mardi soir.

Une idée imaginée par un artiste de Morgins, Valentin Derbaix, en collaboration avec une professeure de chant de la Vallée, Eva Klirowska. Le but : enregistrer une vidéo où de nombreux chanteurs interprètent le titre de Sinead O’Connor « In this heart » en chœur. Un projet spontané né d’un moment marquant dans la vie de Valentin Derbaix.

Un projet spontané auquel Eva Klirowska a immédiatement adhéré.

L’enregistrement se fera à l’église du Bouveret mardi soir. Un lieu symbolique pour Valentin Derbaix.

La vidéo sera ensuite diffusée sur les réseaux sociaux, en hommage aux victimes et personnes touchées par l’incendie de Nouvel-An de Crans-Montana.

A noter qu’une répétition aura lieu ce lundi soir au Quartier culturel de Malévoz à Monthey à 20h.