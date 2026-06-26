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Champéry : un accident de travail fait une victime

Un accident de travail s’est produit vendredi à Champéry, coûtant la vie à une personne et en blessant une autre.

Peu après 11 heures, deux artisans s’affairaient à la fabrication d’une cloche lorsque, pour des raisons encore inconnues, ils ont été exposés à des émanations de gaz lors de la fonte du métal. Bien qu’ils aient réussi à quitter l’atelier par leurs propres moyens pour donner l’alerte, la situation a rapidement pris une tournure tragique.

À l’arrivée des secours, l’un des artisans a été victime d’un violent malaise. Malgré les tentatives de réanimation, ce ressortissant suisse de 63 ans est décédé sur place. Son collègue, un Suisse de 53 ans également touché, a été héliporté en urgence aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Le Ministère public valaisan a immédiatement ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

/Com