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Champéry : le Palladium a soufflé ses 20 bougies de sport, de culture et d’événements avec succès

Le Palladium de Champéry a célébré en 2025 ses 20 ans de succès quatre saisons. Avec 77’300 entrées individuelles et 13’351 nuitées hôtelières enregistrées, le lieu confirme sa place de centre culturel, sportif et touristique incontournable dans le Chablais.

Grâce à ses deux piscines, sa patinoire, sa salle de grimpe et son fitness, le Palladium attire bien au-delà de la Vallée d’Illiez. La présence du Maxi-Rires Festival, des Rencontres Musicales ainsi que de l’école de patinage de Stéphane Lambiel, avec ses 200 athlètes du monde entier, participe depuis des décennies au rayonnement international du site. Retour sur la genèse d’une infrastructure unique dans la région avec Georges Mariétan, ancien président de Champéry et cheville ouvrière du projet.

L’année 2025 coïncide également avec le meilleur exercice financier (NDLR. 5 millions de francs) de la nouvelle société en charge du Palladium et de nombreuses activités annexes telles que la gestion des sentiers VTT, du service d’entretien des bâtiments communaux, du camping du Grand Paradis et des pistes de ski de fond. Pour Carine Granger, responsable marketing du Palladium, c’est le signe que le lieu est devenu un carrefour central pour l’économie de la région. Carine Granger.

Malgré ce succès populaire, le Palladium de Champéry regarde vers l’avenir. Le centre prévoit à terme d’agrandir son hôtel avec des chambres supplémentaires, de moderniser ses deux piscines et de reconfigurer son accueil.

Antoni Da Campo