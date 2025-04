RC - Dernières infos

Champéry: le 17ème Maxi-Rires festival dans les starting-blocks

La 17e édition du Maxi-Rires Festival démarre lundi soir à Champéry, ce sont Viktor Vincent et Alexandre Kominek qui ouvriront les feux. S’il est apprécié des spectateurs, le cadre fait également l’unanimité auprès des artistes.

La 17e édition du festival international d’humour démarre lundi soir à Champéry. Jusqu’au vendredi 11 avril, entre 10’000 et 12’000 spectateurs sont attendus au Palladium de Champéry. « Nos spectacles sont plein à 87% » se réjouit le président du comité d’organisation Maxime Délez.

Comme à son habitude, le festival d’humour champérolain proposera 11 artistes de styles et d’univers comiques différents, et qui représenteront plusieurs pays de la francophonie, de la France à Belgique, en passant par la Suisse bien sûr.

Aux côtés de nos compatriotes, Frédéric Recrosio et Alexandre Kominek, on retrouve Véronique Gallo et Mickaël Grégorio, qui a déjà foulé les planches champérolaines. Comme d’autres humoristes de renom, il apprécie tout particulièrement le cadre et les valeurs du Maxi-Rires. Maxime Délez.

Guillaume Abbey