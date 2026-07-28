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Champéry : l’auto-stop retrouvera ses lettres de noblesse grâce à des bancs dédiés

Champéry encouragera cet été l’auto-stop pour se rendre au Vallon de Barme. D’ici le 15 septembre, cinq bancs « J’te pouce », permettant aux randonneurs de signaler leur besoin de covoiturage, seront installés le long de l’itinéraire reliant le téléphérique au plateau de Barme.

Ce système solidaire complètera le réseau de bus-navettes existant, tout en renforçant la mobilité douce, en favorisant les rencontres intergénérationnelles et en limitant le flux de véhicules durant la haute saison, qui peut parfois atteindre 90 automobiles. De plus, le modèle est peu dispendieux avec un coût de 1’000 francs pour la fabrication et l’installation locale d’un arrêt.

Selon Christophe Berra, membre du comité de l’association pour le Vallon de Barme, initiateur du projet aux côtés de Région Dents du Midi, une fermeture totale à la circulation n’aurait pas été envisageable à la manière de Morgins. «L’accès à la Barma est beaucoup plus complexe que du côté de They. Le plateau est également un point de départ vers de nombreuses destinations touristiques», défend le Champérolain.

A en croire Christophe Berra, amateur de covoiturage dans sa jeunesse au départ de Monthey, le dispositif s’inscrit dans la culture de l’autostop et de solidarité qui règne depuis des décennies dans la Vallée. «Le stop aux meubles Pesse fonctionnait toujours bien, même tard le soir. La tradition perdure de nos jours. Les bancs donneront la possibilité aux plus timides de tendre le pouce.» Le Valaisan imagine volontiers qu’un tel système puisse essaimer rapidement partout dans la vallée, de Champoussin à Morgins.

A Château-d’Oex, les bancs « J’te pousse » ont trouvé depuis deux ans leur public, alors que Corbeyrier envisage d’adopter prochainement le projet sur son territoire. A terme, toute la Vallée d’Illiez pourrait s’en doter sous l’impulsion de Chablais Région. La commune de Troistorrents a déjà manifesté son intérêt.

Emplacements des 5 bancs-stop d’ici mi-septembre Banc du téléphérique En face du chalet de la Forêt, en dessous de la place de parc du téléphérique (Route de la Fin 52, parcelle 1382). Banc du Grand-Paradis Le long de la route, à côté du couvert, direction « parcours vita / la Trappe ». Banc du Pont de la Léchère Sur la route de Barmaz, à côté de la fontaine, en face des possibilités de parcage en gravier. Banc du col de Barmaz En face de l’oratoire des Autrichiens, côté Champéry de la route, au départ du sentier didactique forestier. Banc du plateau de Barmaz A la sortie de Barmaz, direction Champéry — 30 mètres après la passerelle de la cantine de Barmaz, vers la place en gravier.

ADC