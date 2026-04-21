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Champéry: la traditionnelle Fête du Bétail se déroulera samedi sur la Place du Téléphérique

Le village de Champéry célèbrera ses vaches ce samedi avec la traditionnelle Fête du Bétail. Si des experts seront présents pour examiner les animaux, c’est aussi l’occasion pour les touristes et habitants d’échanger avec les agriculteurs…

Un événement porté par des éleveurs de la région, pour qui l’enjeu est particulièrement important. En effet, la présentation de leurs vaches est obligatoire selon les règles de la fédération suisse d’élevage bovin. Des experts seront présents pour examiner chaque animal et déterminer sa valeur d’élevage. Mais la Fête du Bétail, c’est aussi une manifestation populaire, où les touristes et habitants se retrouveront sur la Place du Téléphérique et pourront découvrir le monde agricole local. Un moment toujours particulier pour Hubert Marclay, éleveur de bovins et responsable de l’alpage de Lapisa, à Champéry.

Cette année, la tenue de l’événement dépend d’une condition sanitaire : la prévention de la dermatose nodulaire, une maladie bovine contagieuse, ayant déjà provoqué l’annulation de plusieurs manifestations similaires. Hubert Marclay nous explique ce qui a été mis en place.