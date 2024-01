RC - Dernières infos

Champéry : la jeunesse en quête d’enquêtes … et de polars

Les rencontres littéraires de Champéry se sont déroulées vendredi dernier sur le thème du polar. Les auteurs Marc Voltenauer et Nicolas Feuz ont pu s’entretenir avec un public particulier : les pré-adolescents férus d’enquêtes.

Organisées par la commission culturelle en partenariat avec la bibliothèque de Champéry et la Galerie d’Art, ces rencontres ont permis aux enfants, mordus de romans policiers pour ados, de rencontrer Marc Voltenauer et Nicolas Feuz. Les auteurs suisses sortent respectivement Le Temps des Sorcières et Black Justice 3. Deux livres qui viennent compléter Frissons Suisses, la collection de polars pour adolescents créée en 2019.

Depuis, les deux auteurs se sont même physiquement rapprochés du jeune public et font le même constat : celui-ci s’agrandit au fil du temps. Nicolas Feuz, procureur et écrivain.

A Champéry, vendredi dernier, il y avait foule à la galerie d’art pour venir rencontrer les deux auteurs. Des adultes certes, mais aussi des enfants. Parmi eux : Thomas, 10 ans, qui s’est entretenu avec Marc Voltenauer et Nicolas Feuz.

Mise sur pied par la bibliothèque et la commission culturelle de Champéry, cette rencontre pourrait être reconduite durant l’année, sur d’autres thèmes que le polar.