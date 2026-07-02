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Champéry dénombre des véhicules pour adapter notamment les travaux de la déchèterie

Champéry recense les véhicules qui vont à la déchèterie ou dans le secteur de Barme. Le but est d’adapter des projets de nouvelle déchèterie et de revitalisation du cours d’eau de la Sauflaz.

Champéry a commencé un décompte des véhicules sur la route des Rives et celle menant à Barme.

Ce recensement permettra de peaufiner deux projets importants pour la commune. La déchetterie d’abord, qui doit être agrandie et remise aux normes. En parallèle, le cours d’eau de la Sauflaz sera revitalisé et l’une de ses berges retournera à la nature.

Yves Rey-Bellet, responsable technique dangers naturels et environnement de la commune de Champéry :

Et si la revitalisation de la Sauflaz pourrait attendre un peu, l’idée serait d’attaquer les travaux sur le pont menant à Barme en même temps que la déchèterie. On retrouve Yves Rey-Bellet.

Le dénombrement est prévu jusqu’au début de 2027, mais la commune devrait déjà mettre à l’enquête son projet de nouvelle déchèterie à la fin de l’année.