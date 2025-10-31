RC - Dernières infos

Champéry classé parmi Les plus beaux Villages de Suisse

Champéry rejoint vendredi Evolène et Grimentz dans le cercle très fermé des plus beaux Villages de Suisse. Cette reconnaissance fait du Valais l’un des cantons les plus représentés de Suisse avec huit localités classées.

Aujourd’hui, la région des Dents du Midi est à l’honneur avec un village aux caractéristiques historiques et architecturales très représentatives de cette vallée alpine. Fort de ses 1’400 habitants, le hameau de Champéry a séduit l’Association « Les plus beaux Villages de Suisse » car il incarne un équilibre rare entre nature, patrimoine et tradition agricole, mais aussi activités sportives et de loisirs.

L’organisation salue également la préservation de l’âme rurale et les paysages authentiques de Champéry, qui n’a pas cédé son agriculture au tourisme de masse. La station se démarque en hiver avec son domaine skiable des Portes du Soleil. L’été, l’association souligne la diversité de sentiers de randonnée et de VTT à travers montagnes, lacs et sa flore.

Depuis dix ans, l’Association Les plus beaux Villages de Suisse existe dans le but de fédérer des villages au caractère exceptionnel, soucieux de préserver et valoriser leur patrimoine et leur image.