Champéry : carton plein pour la 17ème édition du Maxi-Rires Festival

La 17ème édition du Maxi-Rires festival de Champéry s’est terminée samedi soir au Palladium. Avec un taux de remplissage qui atteint 90%, l’évènement chablaisien a attiré pas moins de 10’000 personnes.

Le Maxi-Rires Festival de Champéry a frappé fort pour sa 17e édition. L’évènement chablaisien a attiré plus de 10’000 spectateurs, atteignant un taux de remplissage de 90%. Parmi les six soirées au programme, quatre spectacles ont affiché complet, dont ceux de D’jal, GuiHome, Michaël Gregorio et Elena Nagapetyan. Une nouvelle fois, le festival champérolain a mêlé têtes d’affiche et nouveaux talents, le tout dans une ambiance familiale et intimiste, qui en fait la marque de fabrique du Maxi-Rires Festival. Une recette comparable à celle du Montreux Jazz Festival, mais sous le spectre de l’humour.

Comparaison validée par le président du Maxi-Rires Festival, Maxime Delez :

Après 17 éditions, le Maxi-Rires Festival a su traverser les années, malgré les changements drastiques du monde du spectacle. Au moment de tirer le bilan, Maxime Delez, évoquait cette nouvelle réalité, sans langue de bois :

À peine le rideau tombé que le comité d’organisation annonce d’ores et déjà la 18ème édition, qui aura lieu en mars 2026.

