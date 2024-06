RC - Dernières infos

Champéry a un nouvel observatoire à faune grâce à l’Association des Amis des Sentiers de la Vallée d’Illiez

Champéry vient de se doter d’un nouvel observatoire à faune grâce à l’ASVI, l’Association des Amis des Sentiers de la Vallée d’Illiez.

Située sur l’alpage de Lapisa, la cabane en rondins de bois offre des jumelles longue portée ainsi que des panneaux didactiques pour observer une trentaine d’animaux sauvages.

Perchés et camouflés, les visiteurs devront s’armer de patience et de discrétion pour apercevoir les cerfs, chevreuils et autres chamois dans leur milieu naturel.

Cet observatoire à faune est accessible gratuitement et sa visite peut être combinée avec une randonnée de juin à fin octobre. Pour la suite, Fabrice Aventhey, membre du comité de l’ASVI, déborde d’idées pour enrichir les activités autour du mirador.

Au total, les bénévoles de l’association des amis des sentiers de la Vallée d’Illiez ont consacré quatre ans de travail et récolté près de 30’000 francs pour la construction du lieu.

Antoni Da Campo