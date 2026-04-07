RC - Dernières infos

Chablais vaudois : des élections à la syndicature sans combat… ou presque

À l’échéance du dépôt des listes ce mardi à midi, de nombreuses communes du Chablais connaissent déjà leur futur syndic ou syndique, faute de concurrence.

À midi ce mardi, le délai de dépôt des listes pour l’élection à la syndicature a pris fin dans les communes vaudoises. Dans plusieurs localités du Chablais, une seule candidature a été enregistrée, entraînant une élection tacite. D’autres communes devront en revanche passer par les urnes dans les semaines à venir.

Aigle : Gregory Devaud reste syndic

À Aigle, Gregory Devaud (PLR) est réélu tacitement syndic pour la législature 2026-2031, aucun autre candidat ne s’étant présenté dans les délais. Déjà élu à la Municipalité au premier tour, il voit son engagement communal maintenu.

Villeneuve : Nicolas Riesen élu tacitement

A Villeneuve, une seule liste a été déposée dans le délai légal. Nicolas Riesen (PLR) est donc élu tacitement. Il occupera la fonction de syndic dès le 1er juillet 2026. Il succède à une autre PLR Corinne Ingold. Le nouvel entrant à la Municipalité a su séduire lors des élections où il avait terminé en tête.

Ollon : Patrick Turian réélu

À Ollon, Patrick Turian (PLR) reste en poste, aucun autre candidat n’ayant brigué le poste de syndic. Il est ainsi réélu tacitement à la syndicature, conformément à la loi sur l’exercice des droits politiques.

Ormont-Dessous : Rémy Fischer élu tacitement

A Ormont-Dessous, seule la liste « Entente communale » comprenant un nom a été déposée dans le délai légal. Rémy Fischer accède donc de manière tacite au poste de syndic pour la prochaine législature. Pour rappel, le municipal sortant ne s’était pas présenté au 1er tour des élections communal. Il avait par la suite remplacé la candidate Gretel Ginier, syndique sortante et présente au 1er tour qui avait démissionné avec effet immédiat en janvier dernier.

Yvorne : Claire Glauser confirmée

À Yvorne, Claire Glauser accède elle aussi à la syndicature de manière tacite. La liste de l’« Entente communale » étant l’unique déposée dans le délai légal.

Noville : Pierre- Alain Favrod accède à la syndicature

À Noville, la syndicature revient à Pierre-Alain Favrod, seul candidat en lice. Il est élu tacitement pour la législature 2026-2031.

Rossinière : Catherine Pilet élue tacitement

La commune de Rossinière connaît également déjà le nom de sa future syndique. Il s’agit de Catherine Pilet, seule candidate a s’être proposée dans le délai légal imparti. Elle est élue tacitement pour la législature 2026-2031.

Corbeyrier : Steve Dind accède à la syndicature

Pas non plus de votation à Corbeyrier, Steve Dind est élu tacitement à la tête de l’exécutif communal. Seul candidat en lice, il accèdera au siège de syndic dès les 1er juillet 2026.

Château d’Oex : Pierre François Mottier élu tacitement

A Château d’Oex, le vice- syndic, Pierre François Mottier (PLR) accède à la fonction de syndic pour la future législature. Il a été élu tacitement aucun autre candidat n’ayant brigué le poste de syndic.

Bex : 3 candidats pour un siège

La commune de Bex devra cependant encore patienter avant de connaître l’identité de son futur syndic. Trois candidatures ont été déposées pour la syndicature : Michael Dupertuis (Avançons-Ouverture), Emmanuel Capancioni (Droite bellerine) et Alberto Cherubini (PS). Un premier tour est prévu le 26 avril. Un second tour pourrait suivre le 17 mai si nécessaire.