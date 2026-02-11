RC - Dernières infos

Chablais valaisan : cinq communes se sont dotées d’un délégué à la protection des données

Certaines communes du Chablais valaisan se sont alliées pour la protection de leurs données. En effet, dès cette année elles ont nommé un délégué qui, dans un premier temps, effectuera un état des lieux.

Saint-Gingolph, Port-Valais, Vionnaz, Vouvry, Collombey-Muraz et l’ACHL, l’association des communes du Haut-Lac se sont rapprochés afin de nommer un DPO, un délégué à la protection des données.

Dans un premier temps, ce prestataire doit dresser un état des lieux de la situation dans les administrations. Une fois cela effectué, il donnera ses recommandations, en termes de gestion des données et pour leur protection. Un suivi des bonnes pratiques sera ensuite assuré.

Cette collaboration permettra de répartir les coûts entre les communes, mais également de gagner en efficacité. Un point essentiel pour le président de la commune de Collombey-Muraz, Olivier Turin.

Dans le Chablais valaisan, cette coopération, comme toutes les autres, a été encouragée par le vice-préfet du district de Monthey. Eric Borgeaud nous décrit l’étape actuelle.

Pour rappel, toutes les municipalités du Canton du Valais doivent se mettre en conformité avec la Loi sur l’Information et la Protection des Données, la LIPDA, et de nommer ce DPO pour l’exécution de cette tâche. Elles avaient jusqu’au 1er janvier 2026 pour effectuer cet engagement.

Guillaume Abbey